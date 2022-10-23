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Сенатор Бондарев: США могут прекратить поддержку Киева в случае победы республиканцев

Александр Афонин
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Сенатор Бондарев: США могут прекратить поддержку Киева в случае победы республиканцев
Фото: Пресс-служба Совфеда

В случае победы республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс США оказание военной поддержки Вашингтона Украине может быть заморожено. Об этом заявил в воскресенье, 23 октября, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

— Можно сделать прогноз. В случае если на выборах в обе палаты победят республиканцы, велика вероятность того, что Киеву будет перекрыт один из главных каналов иностранной военной помощи, — сказал он.

Проведенные опросы свидетельствуют, что поддержка демократов среди граждан США все больше снижается. Это увеличивает вероятность избрания республиканцев, которые неоднократно заявляли о нежелании финансировать поставки вооружений для Украины.

В своем Telegram-канале Бондарев отметил, что окончание поставок может стать причиной для Киева сесть за стол переговоров. Это в свою очередь прекратит военные действия и затягивание конфликта.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в случае победы республиканцев на выборах Украина может лишиться значительной части поддержки. Партия не заинтересована в продолжении конфликта на таком же уровне, как администрация Байдена.

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