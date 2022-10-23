Глава Пентагона заявил Шойгу о важности поддержания двусторонних контактов

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Глава Пентагона Ллойд Остин в беседе с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил о важности поддержания двухсторонних контактов между Москвой и Вашингтоном. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства США.

— Министр Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения коммуникаций на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины, — говорится в сообщении.

По данным американского ведомства, звонок министров состоялся по инициативе России. Диалог стал продолжением беседы, старт которой был дан в минувшую пятницу, передает РИА Новости.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел три телефонных разговора с коллегами из Франции, Великобритании и США. В процессе разговора с Ллойдом Остином главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине.

Кроме того, по окончании разговора министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Киев не намерен прибегать к эскалации конфликта на Украине. Он также рассказал о готовности Лондона оказать содействие в урегулировании конфликта.