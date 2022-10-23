Джонсон отказался участвовать в борьбе за пост британского премьера

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет выдвигать собственную кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства островного государства. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил британский телеканал Sky News.

Журналисты уточнили, что политик получил поддержку лишь 59 депутатов-консерваторов. При этом для продолжения участия в предвыборной кампании Джонсону необходимо было заручиться поддержкой 100 парламентариев, пишет газета «Известия».

Накануне британский политик вместе с семьей вернулся в страну после отпуска в Доминиканской Республике. При этом Джонсон был замечен корреспондентами среди прилетевших эконом-классом.

Консервативная партия обязана принять решение о назначении своего нового лидера и кандидата на должность главы кабмина Великобритании на грядущей неделе.

В четверг, 20 октября, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Она возглавляла британский кабинет министров всего 44 дня, установив тем самым соответствующий рекорд. Свое решение политик обосновала неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.