Джонсон вернулся в Великобританию на фоне слухов о возможном возвращении на пост премьера

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в страну после слухов о его возможном возвращении на пост главы правительства от Консервативной партии. Об этом сообщает телеканал Sky News в субботу, 22 октября.

Джонсон прибыл в Лондон вместе с женой и детьми из Доминиканской Республики после отпуска. При этом семья летела экономклассом. По словам корреспондента телеканала, пассажиры были в недоумении, когда увидели бывшего премьер-министра страны.

Консервативная партия должна за неделю принять решение о назначении нового лидера и кандидата на пост главы правительства.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Она возглавляла британский кабинет министров всего 44 дня, установив тем самым соответствующий рекорд. Свое решение политик обосновала неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

После этого экс-глава кабмина страны Борис Джонсон заявил, что намерен бороться за пост премьер-министра Великобритании. За кресло британского премьера, как уточняется, также намерена бороться министр внешней торговли страны Кеми Бэйднок.