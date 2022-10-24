Минобороны РФ: Киевский режим готовит «кровавую провокацию» в Волчанске

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Киевский режим готовит «кровавую провокацию» в Харьковской области, заявили в понедельник, 24 октября, в российском межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

— 24 октября городе Волчанск Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий, — пояснили в Минобороны РФ.

По информации, опубликованной на телеграм-канале военного ведомства, террористическая акция спланирована украинскими властями с целью дискредитировать Вооруженные силы России и обвинить российскую сторону в убийстве мирного населения.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили текущую ситуацию на Украине, а также вопросы международной безопасности.

Также Шойгу пообщался по телефону с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом. Глава британского военного ведомства заверил российского коллегу, что Киев не намерен обострять конфликт на Украине.