Жителям и гостям Москвы рассказали о похолодании 24 октября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Облачную с прояснениями погоду и небольшие дожди спрогнозировали синоптики в столичном регионе в предстоящий понедельник, 24 октября.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов выше нуля, ночью столбики термометра опустятся до двух градусов ниже нуля.

В Подмосковье в течение дня температура воздуха составит от 5 до 10 градусов тепла, а ночью ожидается похолодание до минус 5 градусов по Цельсию, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При этом ожидается западный ветер с переходом в северо-западный, 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление к середине дня будет составлять 747 миллиметров ртутного столба.

Накануне метеоролог синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что полномасштабные снегопады доберутся до Москвы лишь в конце ноября.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что похолодание до 5 градусов мороза ночью и до плюс 2–3 градусов днем ожидает столичный регион во вторник и среду, 25 и 26 октября. Это будут самые холодные дни с начала сезона.