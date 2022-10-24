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Во Франции заявили, что Байден готов «взорвать» ситуацию на Украине для победы в выборах

Александр Афонин
В мире
Во Франции заявили, что Байден готов «взорвать» ситуацию на Украине для победы в выборах
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден готов пойти на эскалацию конфликта на Украине ради победы своей команды на промежуточных выборах в ноябре. Такое мнение выразил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

— Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8 ноября, — сказал он.

По словам политика, команда американского лидера не намерена уступать в избирательной гонке. В случае их поражения мировое сообщество «восторжествует», что не входит в планы Белого дома, передает РИА Новости.

До этого председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в случае победы республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс США оказание военной поддержки Вашингтона Украине может быть заморожено. Он отметил, что подобный исход может стать причиной для Киева сесть за стол переговоров.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в случае победы республиканцев на выборах Украина может лишиться значительной части поддержки. Партия не заинтересована в продолжении конфликта на таком же уровне, как администрация Байдена.

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