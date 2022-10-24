Вильфанд пообещал москвичам дождь со снежинками в среду

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В течение текущей недели в столичном регионе ожидается переменчивая погода. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник, четверг и пятницу погода будет дождливой, во вторник — солнечной, а в среду — дождь со снежинками.

— В ночь на среду осадков не ожидается, а вот к утру среды по северу региона возможны осадки, в том числе в виде снежинок, — пояснил Вильфанд.

Погода будет меняться каждый день. Так, в понедельник температура воздуха будет до плюс 10 градусов, во вторник — плюс 4–6 градусов, в среду — до семи градусов, в четверг — 6–11 градусов с небольшими дождями, а в пятницу — плюс 2–7 градусов с сохранением осадков, пишет ТАСС.

Полномасштабные снегопады доберутся до Москвы только в конце ноября. Когда мегаполис перейдет на зимний режим погоды с сугробами и снежными покровами, выяснила «Вечерняя Москва».

В столичном регионе спрогнозировали облачную с прояснениями погоду и небольшие дожди в понедельник, 24 октября. Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов выше нуля.