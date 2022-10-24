Иркутский губернатор рассказал о погибших пилотах Су-30

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При обрушении самолета на частный дом в Иркутске погибли заслуженный летчик-испытатель РФ Максим Конюшин и военный летчик второго класса, летчик-испытатель третьего класса, майор Виктор Крюков. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который посетил семьи пилотов.

— Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Жуковского по специальности — испытания летательных аппаратов, — рассказал глава региона.

Конюшин удостоен медалей Минобороны «За отличие в военной службе» III, II и I степени, а несколько нет назад — звания «Заслуженный летчик-испытатель РФ». У пилота остались супруга и двое детей.

По словам Кобзева, родные Конюшина обратились с просьбой помочь похоронить его в Москве на Троекуровском кладбище, где покоятся его родители.

— Майор Виктор Викторович Крюков родом с Украины. Родился в семье военного летчика, так что вопросов о будущей профессии у мальчика не было. С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт, — отметил губернатор.

Крюков являлся военным летчиком 2 класса и летчиком-испытателем 3 класса. Он переехал с семьей в Иркутск 10 лет назад. По словам сослуживцев, самолеты были жизнью Крюкова.

В своем Telegram-канале Игорь Кобзев выразил соболезнование родными и близкими погибших.

Военный истребитель Су-30 рухнул на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. Крушение произошло в частном секторе города во время испытательного полета. Площадь пожара на месте крушения составила 200 квадратных метров. На место происшествия выехали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и экстренные службы.

Позже появилось видео падения самолета. Кроме того, стало известно, что в результате крушения воздушного судна погибли оба пилота, местные жители при этом не пострадали. Глава региона уточнил, что самолет упал в районе частного двухэтажного дома, рассчитанного на две семьи.

Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел в Ленинском районе города, где упал истребитель, режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.