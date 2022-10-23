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Режим ЧС муниципального характера ввели в районе Иркутска, где упал самолет

Анастасия Колоскова
Происшествия
Режим ЧС муниципального характера ввели в районе Иркутска, где упал самолет
Фото: Telegram / Руслан Болотов

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввел мэр Иркутска Руслан Болотов в Ленинском районе города, где в воскресенье, 23 октября, на жилой дом упал военный самолет Су-30. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

— Сейчас работаем с горожанами. Завтра будем решать вопросы с их дальнейшим пребыванием. Для жителей близлежащих домов проблем и рисков никаких нет, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По поручению губернатора действия проводятся в соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям, — отметил глава города, чьи слова приводятся в сообщении.

Болотов уточнил, что в настоящее время специалисты проводят подключение домов, которые в результате ЧП остались без электроснабжения.

Военный истребитель Су-30 рухнул на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. Крушение произошло в частном секторе города во время испытательного полета. Площадь пожара на месте крушения составила 200 квадратных метров. На место происшествия выехали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и экстренные службы.

Позже появилось видео падения самолета. Кроме того, стало известно, что в результате крушения воздушного судна погибли оба пилота, местные жители при этом не пострадали. Глава региона уточнил, что самолет упал в районе частного двухэтажного дома, рассчитанного на две семьи.

Спустя время в региональном МЧС сообщили, что на месте падения Су-30 ликвидировали открытое горение.

В микрорайоне, где упал самолет, без света остаются 150 домов.

Иркутск Режим ЧС Самолеты
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