После падения самолета в Иркутске без электричества остались около 150 домов

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Полторы сотни домов оказались обесточены в Иркутске, где на жилой дом упал истребитель Су-30. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщила пресс-служба правительства региона.

— 150 домов остались без электроснабжения, — говорится в сообщении.

Военный истребитель Су-30 рухнул на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. Крушение произошло в частном секторе города во время испытательного полета. Площадь пожара на месте крушения составила 200 квадратных метров. На место происшествия выехали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и экстренные службы.

Позже появилось видео падения самолета. Кроме того, стало известно, что в результате крушения воздушного судна погибли оба пилота, местные жители при этом не пострадали. Глава региона уточнил, что самолет упал в районе частного двухэтажного дома, рассчитанного на две семьи.

Спустя время в региональном МЧС сообщили, что на месте падения Су-30 ликвидировали открытое горение.