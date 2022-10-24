«По-настоящему неловко»: Красовский извинился за идею топить украинских детей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ведущий Антон Красовский, который в своей телепередаче заявил, что необходимо было «топить украинских детей», спустя четыре дня принес извинения тем, кто был шокирован его высказываниями.

— Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться, — написал Красовский.

Ведущий попросил прощения у тех, кто, по его словам, «обалдел от этого» и кому «это показалось диким, немыслимым и непреодолимым», написал он в Telegram-канале.

Несколько дней назад в программе Антона Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в его детстве на Украине ровесники говорили ему, что эта страна «оккупирована москалями». Телеведущий на это сказал, что «топить таких надо было или жечь».

После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал прекратил сотрудничество с Красовским. Симоньян назвала высказывание сотрудника телеканала «диким и омерзительным».

Главред RT выразила надежду на то, что бывший сотрудник телеканала скоро даст объяснения относительно своего высказывания. Ей сложно поверить, чтобы Антон Красовский искренне считал, что «нужно топить детей».