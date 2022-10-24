Терапевт назвала болезни, сигналом возникновения которых служат отеки

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Появление отеков может предупредить человека о наличии сердечной недостаточности, проблем с почками и гипотиреозе. Об этом сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.

По словам специалиста, при появлении отеков в первую очередь стоит проверить состояние почек. Подобная реакция организма может быть вызвана снижением выделительной функции органа. Кроме того, отеки могут свидетельствовать о проблемах с сердцем и развитии сердечной недостаточности.

— Третья группа связана с нарушением гормонального фона. Это сниженная функция щитовидной железы, то есть гипотиреоз. При этом заболевании отеки тоже могут появляться, — добавила Романенко.

Терапевт отметила, что возникновение отеков не всегда свидетельствует о наличии проблем со здоровьем. Их появление может быть связано и с неправильным питанием, передает «Москва 24».

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