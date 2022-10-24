Ефимов сообщил о создании межотраслевого кластера фотоники в Москве

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Межотраслевой кластер фотоники создали на платформе Московского инновационного кластера. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 24 октября.

— На базе межотраслевого кластера предприятия и научно-технические организации города смогут вместе работать над созданием новых решений в данной области и запускать их в производство. Это должно стимулировать развитие отрасли, оказать ей дополнительную поддержку и в результате укрепить технологический суверенитет страны, — сказал представитель мэрии.

Он подчеркнул, что кластер был создан по решению правительства Москвы. Так, в настоящее время в нем зарегистрировались 38 участников, в процессе еще несколько организаций.

Фотонные технологии позволяют увеличить скорость обработки и передачи данных в 50–100 раз. Их применяют, в частности, в осветительных приборах на светодиодах, а также в компьютерах и смартфонах.

Однако детали гаджетов и передающих устройств в десятки раз компактнее нынешних микросхем. Помимо того, данные устройства потребляют значительно меньше энергии.

Ожидается, что кластер станет центром городской экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем как основы для большинства фотонных устройств следующих поколений. Она будет включать в себя дизайн-центры, фабрики, тестовые лаборатории и предприятия.

Создание завода по выпуску активных фотонных интегральных схем станет одним из первых проектов кластера. В проекте примут участие резиденты и арендаторы технополиса «Москва» (ОЭЗ), Московский институт электронной техники, Сколтех, «Кибертех» и другие компании, уточнил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Участниками кластера стали примерно половина организаций сферы микроэлектроники, которые являются резидентами ОЭЗ. Их оригинальные разработки станут основой будущих проектов межотраслевого кластера, резюмировал гендиректор технополиса Геннадий Дегтев.

До этого Овчинский сообщил, что резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» — Зеленоградский нанотехнологический центр (АО «ЗНТЦ») — запустил производство импортозамещающих интегральных микросхем для промышленной автоматики, робототехники, автомобильной и других высокотехнологичных отраслей.