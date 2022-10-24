Платформы и конкорс начали строить на конечной станции будущего D4 Железнодорожной

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

На конечной станции будущего четвертого направления Московских центральных диаметров (МЦД-4) Железнодорожной начались работы по строительству платформы и конкорса. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Железнодорожная и Ольгино — важные станции для Балашихи, которые с приходом МЦД станут частью нового наземного метро и улучшат транспортную доступность жителей, добавят множество альтернативных маршрутов. Диаметры встраиваются в плотную городскую застройку, дают импульс развитию территорий: так, в Балашихе появятся новые точки притяжения пассажиров, будет развиваться бизнес и жилье, — отметил он.

По словам заммэра, запуск МЦД-4 запланирован на конец 2023 — начало 2024 года. Он даст горожанам возможность пользоваться комфортным транспортом с интервалами 5-7 минут.

Ликсутов уточнил, что Железнодорожная является важной точкой рельсового каркаса для Балашихи. Здесь ведется масштабная реконструкция. На станции демонтировали старую инфраструктуру и возводят новую.

Проект предполагает строительство четырех платформ с навесами для защиты от осадков, а также конкорс площадью больше 5 тысяч квадратных метров с эскалаторами, лифтами, кассами и турникетами, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого Максим Ликсутов сообщил, что с запуском третьего и четвертого направления Московских центральных диаметров количество пересадок на Большую кольцевую линию метро увеличится до 19.