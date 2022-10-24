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Власти Херсона сообщили, что эвакуация жителей осуществляется без проблем

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Власти Херсона сообщили, что эвакуация жителей осуществляется без проблем
Фото: shutterstock

Эвакуация мирного населения Херсонской области осуществляется без каких-либо проблем. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

— Процесс эвакуации проходит достаточно уверенно, без каких-либо проблем, — сказал Стремоусов в эфире Первого канала.

Эвакуация жителей происходит из-за продолжающихся обстрелов региона со стороны Вооруженных сил Украины и угрозы взрыва Каховской ГЭС. На фоне этого временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо 13 октября попросил правительство России помочь с вывозом местных жителей. Стремоусов уточнил, что речь идет о выезде граждан в другие регионы страны.

18 октября Владимир Сальдо заявил, что жители Херсонской области будут вывезены с территории правого берега Днепра из-за ожидающегося полномасштабного наступления ВСУ. По его словам, украинская армия планирует разрушить Каховскую ГЭС, что приведет к затоплению прилегающих территорий.

В связи с объявленной эвакуацией жителям региона стали приходить СМС-сообщения от региональной администрации с призывом покинуть город. В них предупреждается об угрозах обстрелов со стороны армии Украины.

мирные жители Спецоперации Эвакуация
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