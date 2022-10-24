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В России выявили 7329 новых случаев коронавируса за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 7329 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За минувшие сутки во всех регионах России выявили 7329 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в понедельник, 24 октября.

За указанный период в России зафиксировали 89 летальных исходов от коронавирусной инфекции. При этом 475 пациентов с диагностированным ковидом были госпитализированы.

После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 8329 человек, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

В России выявили 7329 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Число новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за последнюю неделю увеличилось на 3,1 миллиона, что на 100 тысяч больше, чем за предыдущий аналогичный период. Больше всего случаев зафиксировано на территории европейских государств. В Соединенных Штатах и Азии при этом замечено серьезное снижение показателей.

Недавно кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии СПбГМУ имени Павлова Андрей Козырев перечислил самые распространенные в настоящее время симптомы коронавируса.

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