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Количество новых случаев коронавируса в мире растет третью неделю кряду

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Количество новых случаев коронавируса в мире растет третью неделю кряду
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Количество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за последнюю неделю выросло на 3,1 миллиона. Это на 100 тысяч больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Заболеваемость COVID-19 растет третью неделю подряд. До этого она демонстрировала отрицательную динамику на протяжении десяти недель.

Больше всего случаев зафиксировано на территории европейских государств. В Соединенных Штатах и Азии при этом замечено серьезное снижение показателей. Всего за прошедшую неделю по всему миру скончались чуть менее 10 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.

При этом в России смягчаются меры по борьбе с коронавирусом. Накакнуне Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на наличие коронавируса для непривитых россиян, прибывающих в страну из-за рубежа.

До этого 15 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране выявили первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2) в преддверии эпидемического подъема.

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