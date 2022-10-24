Согласован проект квартальной застройки на Озерной улице

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Озёрная улица Карта всех событий

В столичном районе Очаково-Матвеевское на месте промышленной зоны построят жилой комплекс. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Данный проект позволит полностью обновить промышленную территорию и сформирует комфортное городское пространство для проживания, работы и отдыха. Девять разноэтажных секций будут формировать закрытое дворовое пространство, — рассказал он.

По словам главного архитектора столицы, при отделке будет использована светлая бетонная плитка и два вида композитных панелей: металлизированные и с рисунком под натуральный камень.

В одноэтажном стилобате расположатся помещения общественного назначения, добавил Сергей Кузнецов.

Жилой комплекс с объектами инфраструктуры и подземной парковкой на 367 машино-мест будет возведен по адресу Очаково-Матвеевское, улица Озерная, владение 42. Его общая площадь составит около 92 тысяч квадратных метров.

До этого Сергей Кузнецов сообщил, что многофункциональный комплекс с коммерческими помещениями построят в Некрасовке.