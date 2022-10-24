Собранные в Китае новые Volkswagen Bora появились на российском рынке

Фото: скриншот vw.faw-vw.com

На российском рынке автомобилей стало появляться новое, четвертое поколение модели Volkswagen Bora китайской сборки. Объявления о продаже машины появились на ряде площадок в понедельник, 24 октября.

Продажей автомобиля занимается крупный российский дилер. Автомобилистам предлагается комплектация с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 113 лошадиных сил, оснащенный автоматической коробкой передач. Стоимость машины составляет почти 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, в единственной доступной комплектации предусмотрена светодиодная оптикоа, климат-контроль, парктроник и круиз-контролем. Последний оснащен системой предотвращения столкновения и функцией контроля за полосой движения, передает портал Autonews.

С началом спецоперации на Украине многие зарубежные компании и бренды покинули российский рынок. Так, в марте немецкая компания Volkswagen приняла решение приостановить производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Поставки машин в Россию также были приостановлены.

Однако эксперты выяснили, какие автомобильные марки еще можно купить в России. В топ-10 самых популярных брендов сентября вошли марки Renault, Hyundai, Kia, Chery, Haval и другие.