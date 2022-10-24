Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собранные в Китае новые Volkswagen Bora появились на российском рынке

Александр Афонин
Общество
Собранные в Китае новые Volkswagen Bora появились на российском рынке
Фото: скриншот vw.faw-vw.com

На российском рынке автомобилей стало появляться новое, четвертое поколение модели Volkswagen Bora китайской сборки. Объявления о продаже машины появились на ряде площадок в понедельник, 24 октября.

Продажей автомобиля занимается крупный российский дилер. Автомобилистам предлагается комплектация с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 113 лошадиных сил, оснащенный автоматической коробкой передач. Стоимость машины составляет почти 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, в единственной доступной комплектации предусмотрена светодиодная оптикоа, климат-контроль, парктроник и круиз-контролем. Последний оснащен системой предотвращения столкновения и функцией контроля за полосой движения, передает портал Autonews.

С началом спецоперации на Украине многие зарубежные компании и бренды покинули российский рынок. Так, в марте немецкая компания Volkswagen приняла решение приостановить производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Поставки машин в Россию также были приостановлены.

Однако эксперты выяснили, какие автомобильные марки еще можно купить в России. В топ-10 самых популярных брендов сентября вошли марки Renault, Hyundai, Kia, Chery, Haval и другие.

Автомобили Россия рынок
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стихи, что навеяло холодом

Екатерина Коновалова
Екатерина Коновалова

Намоленное место помогает творить

Георгий Сафонов
Георгий Сафонов

Хоровое пение возродит традиции

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Все мнения
О проекте