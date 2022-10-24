Новый поезд между Москвой и Екатеринбургом начнет работу 2 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Между Москвой и Екатеринбургом с 2 декабря этого года начнет курсировать новый, самый быстрый поезд № 55/56. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК) в понедельник, 24 октября.

— Из Екатеринбурга в Москву и обратно теперь можно добраться быстрее! С декабря на маршруте Екатеринбург — Москва появится новый поезд № 55/56. Он будет самым быстрым: в пути пассажиры будут находиться менее суток. Поезд отправится в рейс из Екатеринбурга 2 декабря, — говорится в сообщении.

Ежедневные поездки начнется 13 декабря. Тогда первый поезд из Екатеринбурга отправится в 00:35 по местному времени, из Москвы состав поедет в 13:18. В состав поездов войдут плацкартные вагоны и купе. Для удобства пассажиров будут оборудованы душевые кабины, кондиционеры, биотуалеты, аппараты для фильтрации и нагрева воды и так далее, передает Telegram-канал «ФПК. Лучше поездом!»

12 октября стало известно, что оператор железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс» назначил три поезда из Москвы в Крым на период с 1 ноября до начала весны. В межсезонье на полуостров будут курсировать девять поездов по восьми маршрутам.