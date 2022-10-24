Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новый поезд между Москвой и Екатеринбургом начнет работу 2 декабря

Александр Афонин
Общество
Новый поезд между Москвой и Екатеринбургом начнет работу 2 декабря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Между Москвой и Екатеринбургом с 2 декабря этого года начнет курсировать новый, самый быстрый поезд № 55/56. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК) в понедельник, 24 октября.

— Из Екатеринбурга в Москву и обратно теперь можно добраться быстрее! С декабря на маршруте Екатеринбург — Москва появится новый поезд № 55/56. Он будет самым быстрым: в пути пассажиры будут находиться менее суток. Поезд отправится в рейс из Екатеринбурга 2 декабря, — говорится в сообщении.

Ежедневные поездки начнется 13 декабря. Тогда первый поезд из Екатеринбурга отправится в 00:35 по местному времени, из Москвы состав поедет в 13:18. В состав поездов войдут плацкартные вагоны и купе. Для удобства пассажиров будут оборудованы душевые кабины, кондиционеры, биотуалеты, аппараты для фильтрации и нагрева воды и так далее, передает Telegram-канал «ФПК. Лучше поездом!»

12 октября стало известно, что оператор железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс» назначил три поезда из Москвы в Крым на период с 1 ноября до начала весны. В межсезонье на полуостров будут курсировать девять поездов по восьми маршрутам.

Екатеринбург Москва Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стихи, что навеяло холодом

Екатерина Коновалова
Екатерина Коновалова

Намоленное место помогает творить

Георгий Сафонов
Георгий Сафонов

Хоровое пение возродит традиции

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Все мнения
О проекте