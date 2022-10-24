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Приметы и советы

Пенсионер из Новой Москвы лишился 700 тысяч рублей из-за действий мошенников

Степан Жирнов
Происшествия
Пенсионер из Новой Москвы лишился 700 тысяч рублей из-за действий мошенников
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Пенсионер из Новой Москвы потерял 700 тысяч рублей в результате действий мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 24 октября.

По ее словам, к 74-летнему мужчине домой пришли двое неизвестных и рассказали о том, что у низ на Украине якобы остались родственники. Злоумышленники попросили помощи в эвакуации членов семьи. Пенсионер поверил, обналичил 200 тысяч рублей и передал их незнакомцам.

В следующий раз мошенники предложили потерпевшему помочь российским военнослужащим, которые выполняют задачи в рамках Специальной военной операции. Пенсионер снял со счета 500 тысяч и передал их аферистам.

Видео: Пресс-центр МВД России

Первыми неладное заподозрили сотрудники банка, которые обратились в полицию. Позже и сам пожилой мужчина осознал обман и подал заявление.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

— В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Московской области задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый мужчина и его сожительница. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению, — пояснила Ирина Волк.

Фигурантов заключили под стражу.

Еще одна группа аферистов обманула жительницу Подмосковья. 45-летняя жительница Московской области лишилась более чем 2,5 миллиона рублей из-за действий телефонных мошенников.

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