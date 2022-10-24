Песков заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо

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На данный момент угроза применения «грязной бомбы» Киевом присутствует, страны Запада осведомлены об этом, а вера в правдивость информации зависит только от них. Об этом в понедельник, 24 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело — верить или не верить, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне стало известно, что правительство Украины готовит провокацию по подрыву «грязной бомбы» на территории республики. Подобное намерение послужит обвинением Москвы в применении оружия массового уничтожения на Украине и запустит обширную антироссийскую кампанию.

В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из США, Великобритании и Франции. В процессе разговора глава оборонного ведомства выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Позже министерства иностранных дел Великобритании, Франции и США сообщили, что не считают обоснованными предупреждения Москвы о возможности применения украинскими властями так называемой грязной бомбы. Дипломаты выразили «неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».