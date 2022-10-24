Британия, Франция и США отказались верить информации о применении Украиной «грязной бомбы»

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Министерства иностранных дел Великобритании, Франции и США не считают обоснованными предупреждения Москвы о возможности применения украинскими властями так называемой грязной бомбы. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств трех стран, распространенном Госдепартаментом в воскресенье, 23 октября.

Дипломаты трех стран выразили «неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Они также подчеркнули, что намерены оказывать поддержку усилиям Киева по защите своей территории «столько, сколько потребуется».

В заявлении напоминается, что ранее в воскресенье министры обороны всех трех стран провели переговоры по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу по его запросу. Главы дипломатий Британии, Франции и США также отвергли «любые предлоги для эскалации со стороны России», пишет ТАСС.

Схожее заявление было опубликовано накануне и от лица главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу провел с главой Пентагона Ллойдом Остином телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине. Аналогичные переговоры глава оборонного ведомства провел с министрами из Великобритании и Франции.