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Приметы и советы

Семь домов по программе реновации строят на востоке Москвы

Елена Самойлова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Семь домов по программе реновации строят на востоке Москвы
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Семь домов возводят по программе реновации на месте снесенных зданий в Восточном административном округе (ВАО). Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 24 октября.

По его словам, вскоре там появится более 130 тысяч квадратных метров нового жилья.

— Строительство ведется в трех районах округа. Квартиры в новостройках получат около четырех тысяч москвичей, — сказал Левкин.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время в этой части столицы идет заселение 24 новостроек, а квартиры в них получили свыше девяти тысяч жителей, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что первый этап программы реновации завершен в 17 районах столицы. Всего в Москве переселяются жители 281 старого здания, а полностью расселено еще 278 домов.

Кроме того, он отметил, что методы и практика Москвы в применении цифровых технологий в сфере строительства будут протестированы на федеральном уровне.

Жилье Восточный административный округ (ВАО) Сергей Левкин Реновация
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