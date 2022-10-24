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Андрей Бочкарев: Московский опыт цифровизации стройки можно применить в масштабах страны

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: Московский опыт цифровизации стройки можно применить в масштабах страны
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Методы и практика Москвы в применении цифровых технологий в сфере строительства будут протестированы на федеральном уровне. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В строительной отрасли столицы для сокращения сроков работ и издержек активно используются современные сервисы и технологии. Все участники строительного процесса сегодня объединены на базе единой платформы, — сказал он.

Заммэра добавил, что столичная организация работы позволяет автоматизировать и оптимизировать взаимодействие участников инвестиционно-строительной отрасли. Кроме того, благодаря ей наблюдается рост эффективности и отсутствие повторяющейся информации, что существенно сокращает сроки реализации проектов.

Руководитель Индустриального центра компетенций «Строительство» при Минстрое России Марат Хафизов отметил, что внедрение московской платформы окажет положительное влияние на строительную отрасль страны. Так, разработка позволит интегрировать государственные системы стройнадзора и экспертизы с Государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности России. Также она поспособствует взаимодействию маркетплейсов и других коммерческих сервисов.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что первый этап программы реновации завершен в 17 районах столицы. Всего в Москве переселяются жители 281 старого здания, а полностью расселено еще 278 домов.

Строительство Россия Андрей Бочкарев
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