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Кинофестиваль «Победили вместе» состоится в Волгограде в ноябре

Елена Самойлова
Общество
Кинофестиваль «Победили вместе» состоится в Волгограде в ноябре
Фото: patriarchia.ru

XVII Международный кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова состоится в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в понедельник, 24 октября.

Как отмечается, организатором мероприятия выступила Евразийская академия телевидения и радио при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского исторического общества.

Фестиваль будет проходить с 19 по 22 ноября. А 25 октября в 13:00 состоится приуроченная к открытию кинофестиваля пресс-конференция на площадке международного информационного агентства «Россия сегодня».

В Москве с 2 по 7 ноября пройдет благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел». К участию в показе допущена 131 кинолента из 17 стран. Фильмы отразят важные события истории, культуры и искусства России. Откроет кинофестиваль картина Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин».

Комитет Совета Федераций предложил разрешить в России прокат иностранного кино без одобрения правообладателей. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, что означает введение этого законопроекта, нарушает ли оно действующие правила и смогут ли зрители увидеть новинки голливудского кино.

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