Кинофестиваль «Победили вместе» состоится в Волгограде в ноябре

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XVII Международный кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова состоится в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в понедельник, 24 октября.

Как отмечается, организатором мероприятия выступила Евразийская академия телевидения и радио при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского исторического общества.

Фестиваль будет проходить с 19 по 22 ноября. А 25 октября в 13:00 состоится приуроченная к открытию кинофестиваля пресс-конференция на площадке международного информационного агентства «Россия сегодня».

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