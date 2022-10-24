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Приметы и советы

Минобороны сообщило о последствиях применения Киевом «грязной бомбы»

Лейла Алиева
В мире
Минобороны сообщило о последствиях применения Киевом «грязной бомбы»
Фото: depositphotos

Последствием подрыва «грязной бомбы» станет заражение нескольких тысяч квадратных метров территории. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

По его словам, у Минобороны имеются сведения, согласно которым Киев планирует применить «грязную бомбу», а затем обвинить в этом Россию.

— Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров, — объяснил Кириллов.

У Украины есть мотив для применения данного оружия. Также в стране имеется научный, технический и производственный потенциал для его создания, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

На днях министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из США, Великобритании и Франции. В процессе разговора глава оборонного ведомства выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Для чего Украина готовит провокации на своей территории и какие цели преследует, объяснил «Вечерней Москве» общественный деятель и политолог Сергей Марков.

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