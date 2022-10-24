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Аналитик Юшков прокомментировал снижение цен на газ в Европе

Ирина Игнатенко
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Аналитик Юшков прокомментировал снижение цен на газ в Европе
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал данные, согласно которым цена газа в Европе опустилась ниже тысячи долларов за 1 тысячу кубометров впервые с 14 июня.

Аналитик назвал подобное снижение цен «затишьем перед бурей», так как в европейских странах еще не начался масштабный отопительный сезон. Кроме того, в настоящее время есть возможность экономить газовую генерацию: таким образом, спрос на газ снижается и цены падают.

Юшков отметил, что в любом случае во время начала отопительного сезона цены на газ вырастут, так как значительно вырастет потребление голубого топлива. По прогнозам эксперта, зимой произойдет возвращение цены на ресурс к нескольким тысячам долларов за 1 тысячу кубометров, передает RT.

В Европе крайне обеспокоены возможным риском повторения кризиса, обрушившегося на мир в 2008 году, с последующей рецессией.

Причиной этого может стать экономический ущерб от прекращения поставок российского газа. Насколько такие опасения обоснованы и как повлияет новая угроза на экономику РФ — в материале «Вечерней Москвы».

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