Астролог назвала знаки зодиака, которым повезет с финансами в ноябре

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Из-за лунного затмения, которое произойдет в знаке Тельца 8 ноября 2022 года, последний месяц осени окажется нестабильным в плане финансов. Кто-то будет находиться в состоянии критического безденежья, а других, напротив, захлестнут новые денежные потоки, рассказала астролог Людмила Митрохина.

Наиболее выгодное положение в финансовом плане в этом месяце будет у Тельцов. Им выдастся возможность хорошо подзаработать или получить неожиданную премию или возврат крупных долгов. Материальное положение представителей этого знака позволит им расслабиться и отдохнуть.

На удачу в денежном плане могут рассчитывать и Близнецы, которые благодаря усердной работе накопили финансовую подушку безопасности. Они могут получить доход от удачных вложений и забыть о периодах безденежья.

Повезет в финансах и Водолеям. Если они еще не получили новую высокооплачиваемую работу, то такое предложение ждет их в ближайшей перспективе. Представителям этого знака главное не совершать импульсивных действий и просчитывать вероятные риски.

А вот для некоторых знаков зодиака ноябрь окажется неудачным в финансовом плане.

К таковым относятся Раки. На фоне энергетического спада и неудач они могут натворить глупостей. Им ни в коем случае не следует пытаться заложить ценные вещи или брать кредит для покрытия расходов. Это не решит проблему, а только усугубит ситуацию.

Не повезет в финансах и Львам, которые будут вынуждены включить режим строгой экономии. Благодаря этой мере они продержатся какое-то время «на плаву», однако затем примутся искать новые источники дохода.

В затруднительное финансовое положение попадут также Скорпионы. Причиной станут их расточительность и нежелание экономить. Представители этого знака смогут остановиться, лишь когда их расходы превысят доходы. В конце года им придется заняться поисками новых источников дохода, передает rsute.ru.

До этого астрологи рассказали, каким будет ноябрь для всех знаков зодиака.