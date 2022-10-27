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Госдума приравняла добровольцев к статусу военнослужащих по контракту

Евгений Жуков
Политика
Госдума приравняла добровольцев к статусу военнослужащих по контракту
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих Вооруженным силам (ВС) России. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента в четверг, 27 октября.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данный закон урегулирует вопросы материального и технического обеспечения добровольческих формирований и определит перечень социальных гарантий для них и членов их семей.

Согласно закону, добровольческие формирования может создавать Минобороны РФ по решению главы государства. Оборонное ведомство будет определять численность, организацию, районы действий, необходимые задачи, а также порядок обеспечения добровольцев вооружением, техникой и другими материально-техническими средствами. На участников таких формирований распространяется статус военнослужащих по контракту, передает сайт Госдумы.

27 октября Госдума приняла в третьем чтении законопроект о прохождении альтернативной службы в период частичной мобилизации.

Теперь лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС России, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат проходить такую службу.

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