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Минцифры предложило упростить правила выдачи ипотеки для российских IT-специалистов

Евгений Жуков
Общество
Минцифры предложило упростить правила выдачи ипотеки для российских IT-специалистов
Фото: pixabay.com/Lukas

Минцифры Российской Федерации внесло на рассмотрение в правительство проект новых правил получения ипотеки для IT-специалистов. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в пресс-службе министерства.

Предложенными мерами по льготной ипотеке смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний.

— Уровень зарплаты до вычета НДФЛ: не меньше 120 тысяч рублей для городов-миллионников, кроме Москвы (для Москвы остается прежний уровень в 150 тысяч рублей), и не меньше 70 тысяч рублей для других населенных пунктов, — сообщается в Telegram-канале Минцифры.

В ведомстве также добавили, что теперь возраст сотрудников, подпадающих под критерии получения кредита, находится в диапазоне от 18 до 50 лет включительно.

— После предоставления ипотеки обязательно работать в аккредитованных ИТ-компаниях нужно только в течение пяти лет, — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, если работник уволился из аккредитованной IT-компании, его льготная ставка будет сохраняться в течение шести месяцев.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с момента запуска программы льготной ипотеки для IT-специалистов в мае текущего года в Москве по ней выдали 1129 кредитов на общую сумму 14,3 миллиарда рублей.

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