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Адвокат Собчак рассказал о статусе телеведущей в деле о вымогательстве

Егор Провоторов
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Адвокат Собчак рассказал о статусе телеведущей в деле о вымогательстве
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не имеет статуса подозреваемой по делу о вымогательстве у сотрудников Ростеха. Об этом сообщил адвокат телеведущей Сергей Бадамшин.

Защитник уточнил, что на данный момент подозреваемыми по этому делу являются только два лица. Данную информацию Бадамшин получил из материалов дела и следствия, сообщает РБК.

24 октября по подозрению в вымогательстве правоохранители задержали Кирилла Суханова — коммерческого директора холдинга «Осторожно Media», принадлежащего Собчак.

Утром 26 октября в доме звезды, расположенном в элитном коттеджном поселке Горки-8, прошли обыски.

27 октября глава литовского департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис сообщил, что телеведущая въехала на территорию Литвы с израильским паспортом.

Почему силовики заинтересовались ведущей и что этому предшествовало — в материале «Вечерней Москвы».

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