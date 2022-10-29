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МВД зафиксировало рост числа преступлений экстремистской направленности в России

Егор Провоторов
Общество
МВД зафиксировало рост числа преступлений экстремистской направленности в России
Фото: МВД Медиа

Количество преступлений экстремистской направленности в России за девять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года выросло более чем на 31 процент, следует из характеристики состояния преступности за вышеуказанный период от МВД России.

По данным ведомства, за первые девять месяцев нынешнего года было зафиксировано более 1800 преступлений террористического характера и 1125 преступлений экстремистской направленности.

Рост числа преступлений, связанных с экстремизмом, наблюдается в России не первый месяц, сообщает РИА Новости. Так, по данным МВД, за восемь месяцев нынешнего года зафиксировано более 1000 таких случаев, а за семь месяцев — почти 900.

В начале октября появилась информация, согласно которой Минобрнауки выразило намерение обязать высшие учебные заведения формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму.

На данный момент стандарты обучения бакалавров учитывают требования к изучению ряда универсальных компетенций. В частности, по окончании обучения у студентов должна быть сформирована гражданская позиция.

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