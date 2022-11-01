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«Что она несет?»: Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории

Евгений Белоусов
В мире
«Что она несет?»: Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует купить карту и учебник по истории после высказываний о России и Китае. Такое заявление во вторник, 1 ноября, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики, — написала она в своем Telegram-канале.

Недавно Бербок, находясь с рабочим визитом в Центральной Азии, призвала не допустить беспрепятственного усиления позиций Москвы и Пекина в этом регионе.

Глава Министерства иностранных дел Германии также заявила, что страна готовится к длительному противостоянию с Россией. По ее словам, настало время заменить принцип «безопасность вместе с Россией» формулой «безопасность от России».

Дипломат подчеркнула, что Берлин продолжит оказывать киевским властям всю необходимую для противостояния РФ помощь — как финансовую, так и военную. Бербок считает, что «Украина борется не только за свое выживание, но и за свободную Европу».

Мария Захарова Россия Китай Германия
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