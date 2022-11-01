Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость гарантий по гумкоридорам

Евгений Белоусов
В мире
Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость гарантий по гумкоридорам
Фото: Пресс-служба Совфеда

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— Министры продолжили обсуждение ситуации, связанной с использованием Украиной гуманитарных морских коридоров в военных целях, и подтвердили необходимость получения надежных гарантий исключения подобных действий, — говорится в сообщении.

Лавров и Чавушоглу оба согласились с тем, что подобные действия Киева подрывают реализацию «черноморской зерновой инициативы» генерального секретаря ООН, говорится на сайте российского министерства.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Украина должна гарантировать, что не будет использовать гуманитарный коридор в Черном море в военных целях.

29 октября в результате террористической атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной. По этой причине РФ объявила о приостановке участия в зерновой сделке.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что расторжение зерновой сделки с рядом западных партнеров станет крахом для стран, которые нуждаются в российском сырье.

Сергей Лавров Черное море Россия Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте