США выразили надежду на сохранение и продление зерновой сделки

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби во вторник, 1 ноября, рассказал, что американская сторона рассчитывает на сохранение и продление зерновой сделки.

Вашингтон видит позитивный признак в том, что суда с сельскохозяйственной продукцией продолжают покидать черноморские порты Украины. По словам Кирби, Соединенные Штаты поддерживают продление зерновой сделки, которое должно состояться 19 ноября.

— Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, надеемся, что это получится, — цитирует слова представителя Белого дома РИА Новости.

29 октября стало известно, что Россия приняла решение приостановить участие в реализации зерновой сделки в связи с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что возобновить участие Москвы в зерновой сделке возможно. Для этого необходимо обеспечить России контроль коридора безопасности.