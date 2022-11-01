Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

США выразили надежду на сохранение и продление зерновой сделки

Евгений Жуков
В мире
США выразили надежду на сохранение и продление зерновой сделки
Фото: whitehouse

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби во вторник, 1 ноября, рассказал, что американская сторона рассчитывает на сохранение и продление зерновой сделки.

Вашингтон видит позитивный признак в том, что суда с сельскохозяйственной продукцией продолжают покидать черноморские порты Украины. По словам Кирби, Соединенные Штаты поддерживают продление зерновой сделки, которое должно состояться 19 ноября.

— Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, надеемся, что это получится, — цитирует слова представителя Белого дома РИА Новости.

29 октября стало известно, что Россия приняла решение приостановить участие в реализации зерновой сделки в связи с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что возобновить участие Москвы в зерновой сделке возможно. Для этого необходимо обеспечить России контроль коридора безопасности.

Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте