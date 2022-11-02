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Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69 процента. Об этом сообщили в Минэкономразвития в среду, 2 ноября.

— На неделе с 25 по 31 октября 2022 года инфляция составила 0,07 процента. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться — до 12,69 процента год к году, — говорится в документе.

Как отмечается, цены на продовольственные товары выросли на 0,17 процента за счет сезонного подорожания плодоовощной продукции. При этом цены на непродовольственные товары почти не изменились, разница составила 0,01 процента.

Рост цен на туристические и регулируемые услуги замедлился на 0,04 процента вследствие снижения темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также подешевевших услуг гостиниц и санаториев.

Ожидается, что инфляция в текущем году составит 12,4 процента, а в следующем замедлится до 5,5 процента. Согласно прогнозам, в 2024 и 2025 годах инфляция в России вернется к цели в четыре процента.

В конце сентября сообщалось, что уровень безработицы в России в августе 2022 года опустился до значения 3,8 процента — это новый исторический минимум.

Росстат со ссылкой на данные Роструда также добавил, что к концу августа текущего года в органах службы занятости на учете состояли 0,8 миллиона не трудящихся граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработных, 0,5 миллиона при этом получали пособие.