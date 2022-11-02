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Красовский вернулся в эфир RT спустя девять дней после слов о детях с Украины

Евгений Белоусов
Общество
Красовский вернулся в эфир RT спустя девять дней после слов о детях с Украины
Фото: roscongress / Михаил Киреев

Призвавший «топить или жечь» украинских детей журналист Антон Красовский вернулся в эфир телеканала RT спустя девять дней после скандального заявления.

Телеканал опубликовал новый выпуск проекта «Спорт. Россия: XXI век», в котором журналист выступает в роли ведущего. Видеоролик с вернувшимся в эфир Красовским был опубликован на официальном канале RT на Rutube.

До этого в авторской программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в его детстве на Украине местные ребята говорили ему, что эта страна «оккупирована москалями».

Телеведущий на это ответил, что «топить таких надо было или жечь». После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал прекратил сотрудничество с Красовским.

После этого журналист записал видеообращение, где назвал себя дураком. По его словам, он сам не раз посещал Донбасс и видел страдания и голод детей.

Журналист добавил, что прекрасно помнит знаменитую «Аллею ангелов», посвященную погибшим детям Донбасса. Все эти воспоминания и стресс повлияли на душевное состояние журналиста, утверждает он.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что может грозить журналисту за подобное заявление.

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