«Высказал ненависть»: что может грозить Красовскому за заявление о детях на Украине

Фото: Youtube / А поговорить?

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание журналиста Антона Красовского о детях на Украине. Что может грозить журналисту за подобное заявление, «Вечерней Москве» рассказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

Накануне в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в его детстве на Украине ровесники говорили ему, что эта страна «оккупирована москалями». Телеведущий на это заявил, что «топить таких надо было или жечь». После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал прекратил сотрудничество с Красовским. Симоньян назвала высказывание сотрудника телеканала «диким и омерзительным». Позднее журналист принес извинения за высказывание.

По мнению собеседника «ВМ», в отношении Красовского могут возбудить уголовное дело по статье 282 УК РФ:

— Я не вижу состава преступления, если касаться статьи «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Однако здесь можно усмотреть другую статью — 282 УК РФ. Он высказал к этим детям ненависть и вражду в связи с их позицией, а также в связи с их национальной принадлежностью. Нашу ситуацию описывает статья «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека (группы лиц) по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, совершенные публично или с использованием средств массовой информации».

Адвокат также отметил, что Красовский не в первый раз делает резкие заявления:

— С точки зрения нравственности подобное высказывание не соотносится никак с его уровнем должности, образованием, с его пониманием процессов, которые происходят в стране. Мы слышали, что Красовский и до этого резко высказывался о разных вещах. Его действия с точки зрения морали уже осудили все: RT, Госдума, пользователи Сети.

Краснов добавил, что теперь оценить и квалифицировать его действия предстоит правоохранительным органам.

— В дальнейшем правоохранительные органы будут квалифицировать и оценивать его действия. Как я сказал, статья «Угроза убийством» здесь не работает, потому что возникает вопрос, абстрактное это высказывание или нет. Тем более они обсуждают какое-то прошлое время, он высказывает свое отношение к этим детям, которые когда-то что-то говорили. Если это расценят как абстрактное размышление, то здесь максимум можно будет притянуть 282-ю статью, — заключил юрист.