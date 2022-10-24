Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бастрыкин поручил проверить слова журналиста Красовского об украинских детях

Лейла Алиева
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить слова журналиста Красовского об украинских детях
Фото: Администрация президента РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание журналиста Антона Красовского о детях на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СК в понедельник, 24 октября.

— В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений, — говорится в сообщении.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову предоставить доклад по возникшей в эфире ситуации, говорится в Telegram-канале СК.

На днях в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в его детстве на Украине ровесники говорили ему, что эта страна «оккупирована москалями». Телеведущий на это сказал, что «топить таких надо было или жечь». После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал прекратил сотрудничество с Красовским. Симоньян назвала высказывание сотрудника телеканала «диким и омерзительным».

Сам же журналист заявил, что ему «по-настоящему неловко» за сказанные слова, и попросил прощения.

Украина высказывание Следственный комитет Журналисты Александр Бастрыкин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте