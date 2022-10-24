Бастрыкин поручил проверить слова журналиста Красовского об украинских детях

Фото: Администрация президента РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание журналиста Антона Красовского о детях на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СК в понедельник, 24 октября.

— В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений, — говорится в сообщении.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову предоставить доклад по возникшей в эфире ситуации, говорится в Telegram-канале СК.

На днях в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в его детстве на Украине ровесники говорили ему, что эта страна «оккупирована москалями». Телеведущий на это сказал, что «топить таких надо было или жечь». После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал прекратил сотрудничество с Красовским. Симоньян назвала высказывание сотрудника телеканала «диким и омерзительным».

Сам же журналист заявил, что ему «по-настоящему неловко» за сказанные слова, и попросил прощения.