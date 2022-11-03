Эрдоган заявил, что Шольц захотел найти общий язык с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и сейчас выступает за поиск общего языка с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию по отношению к Путину, а теперь изменил свою позицию, выступая за поиск общего языка, — заявил он в интервью каналу A-Haber.

Эрдоган в этом же разговоре раскритиковал неправильное отношение мировых лидеров к Путину. Он сообщил, что на саммите Европейского политического сообщества в столице Чехии, Праге, объяснял политикам их неправильное поведение в отношениях с российским лидером.

2 ноября во время телефонных переговоров с Путиным удалось обсудить выход российской агропродукции на международные рынки. Соответствующее заявление сделал Эрдоган. По его словам, на первом этапе будут налажены поставки сельхозпродукции из РФ в Сомали, Судан и Джибути.