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Эрдоган заявил, что Шольц захотел найти общий язык с Путиным

Юлия Курганова
В мире
Эрдоган заявил, что Шольц захотел найти общий язык с Путиным
Фото: Администрация президента РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и сейчас выступает за поиск общего языка с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию по отношению к Путину, а теперь изменил свою позицию, выступая за поиск общего языка, — заявил он в интервью каналу A-Haber.

Эрдоган в этом же разговоре раскритиковал неправильное отношение мировых лидеров к Путину. Он сообщил, что на саммите Европейского политического сообщества в столице Чехии, Праге, объяснял политикам их неправильное поведение в отношениях с российским лидером.

2 ноября во время телефонных переговоров с Путиным удалось обсудить выход российской агропродукции на международные рынки. Соответствующее заявление сделал Эрдоган. По его словам, на первом этапе будут налажены поставки сельхозпродукции из РФ в Сомали, Судан и Джибути.

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