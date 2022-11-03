Стоматолог Муссуров назвал продукты, способные улучшить здоровье зубов

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На здоровье зубов значительно влияют продукты, которые входят в рацион человека. Об этом рассказал врач-стоматолог Иван Муссуров.

Он назвал несколько продуктов, употребление которых поможет поддерживать здоровье зубов. Самыми полезными оказались рыба и морепродукты, потому что они являются источником полезных микроэлементов. Также в них содержится большое количество фтора и кальция.

Еще предотвратить развитие кариеса помогут орехи, зелень и морковь. Кроме того, в рационе должны присутствовать куриные и перепелиные яйца, так как они оптимально сочетают в себе необходимое содержание белков, жиров и углеводов.

По словам медика, хорошо работает правило: «Твердая пища = крепкие зубы». Поэтому несомненную пользу приносят жесткие фрукты и овощи — яблоки, огурцы и другие.

Муссуров отметил, что не всегда вред зубам приносят сладости. Так, каждый должен употреблять в пищу мед и ягоды, сообщает портал Pravda.Ru.

Стоматолог-ортопед, заведующий стоматологическим отделением московской клиники Вячеслав Коркач рассказал, что большинство заболеваний зубов связано с деятельностью бактерий. Он пояснил, что даже при небольшом повреждении эмали бактерии атакуют зуб и активно размножаются в поврежденной зоне.