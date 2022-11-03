Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стоматолог Муссуров назвал продукты, способные улучшить здоровье зубов

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Стоматолог Муссуров назвал продукты, способные улучшить здоровье зубов
Фото: Pexels

На здоровье зубов значительно влияют продукты, которые входят в рацион человека. Об этом рассказал врач-стоматолог Иван Муссуров.

Он назвал несколько продуктов, употребление которых поможет поддерживать здоровье зубов. Самыми полезными оказались рыба и морепродукты, потому что они являются источником полезных микроэлементов. Также в них содержится большое количество фтора и кальция.

Еще предотвратить развитие кариеса помогут орехи, зелень и морковь. Кроме того, в рационе должны присутствовать куриные и перепелиные яйца, так как они оптимально сочетают в себе необходимое содержание белков, жиров и углеводов.

По словам медика, хорошо работает правило: «Твердая пища = крепкие зубы». Поэтому несомненную пользу приносят жесткие фрукты и овощи — яблоки, огурцы и другие.

Муссуров отметил, что не всегда вред зубам приносят сладости. Так, каждый должен употреблять в пищу мед и ягоды, сообщает портал Pravda.Ru.

Стоматолог-ортопед, заведующий стоматологическим отделением московской клиники Вячеслав Коркач рассказал, что большинство заболеваний зубов связано с деятельностью бактерий. Он пояснил, что даже при небольшом повреждении эмали бактерии атакуют зуб и активно размножаются в поврежденной зоне.

Здоровье стоматологи Продукты Зубы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте