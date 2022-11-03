Психолог рассказал, продолжит ли Эдвард Бил нарушать ПДД после выхода на свободу

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

В Москве вышел из колонии знаменитый блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), осужденный за ДТП с пострадавшими в центре столицы. Пресненский суд 21 марта приговорил пранкера к одному году и двум месяцам лишения свободы. «Вечерняя Москва» решила узнать у психотерапевта Евгения Фомина, как на «звездного» лихача повлияла жизнь за решеткой и станет ли он теперь прилежным водителем после пережитого.

По словам специалиста, периода, который Бил провел в неволе, вполне достаточно, чтобы проанализировать свою жизнь и признать ошибки. И время, проведенное вне общества, могло изменить взгляд блогера на многие ситуации:

— Любая медийная личность, оказавшись на его месте, пройдя судебные процессы, многочасовые допросы правоохранителей, отсидев срок, — будь то в колонии или на домашнем аресте — больше никогда не захочет вернуться к такому образу жизни.

Фомин подчеркнул, что на свободе Бил будет крайне аккуратно выстраивать свой путь «с чистого листа»:

— Сомневаюсь, что он снова сядет за руль и будет лихачить, как в былые времена. Колонии, тюрьмы и места лишения свободы отбирают много времени и жизненных сил. Есть категория личностей, которые, выйдя на волю, не могут приспособиться и стремятся снова вернуться в места не столь отдаленные. Но вряд ли эти категории применимы к знаменитому блогеру. Он уж точно сто раз подумает, прежде чем нарушить.

Эксперт уточнил, что Эдварду понадобится много времени, чтобы влиться в жизнь на воле. Не исключено, что блогер захочет снова вернуться к творчеству, принесшему ему славу:

— Но стоит учесть, что все его попытки реабилитироваться в глазах социума будут восприниматься не всерьез. В социальных сетях ему непременно напишут злопыхатели о том, что ему место в тюрьме, а не на свободе. Все потому что люди очень любят и вызывать чувство вины у других.

В понимании большинства, заметил эксперт, Эдвард Бил — это негативный персонаж, и ему придется пережить всю волну хейта, которая на него обрушится.

Блогера признали виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Также суд лишил блогера права управлять транспортным средством на три года.

ДТП с участием блогера произошло в центре Москвы 1 апреля 2021 года. В аварии участвовали пять транспортных средств. Пострадали несколько человек, а одна из потерпевших была госпитализирована в реанимацию. Женщина, получившая многочисленные травмы, после нескольких сложных операций и пережитой комы передвигается на инвалидной коляске.