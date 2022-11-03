Хуснуллин: Восстановить движение по правой стороне Крымского моста планируется 20 декабря

Фото: Пресс-служба Совфеда

Запуск движения транспорта по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

— Запустить движение по обеим полосам правой стороны моста планируем: 5 декабря по одной полосе, 20 декабря — по другой, полностью, — цитирует его РИА Новости.

В субботу утром, 8 октября, на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и, как следствие, прекращению движения всех видов транспорта.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста. Специалист по дорожному строительству Илья Иванов заявил, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.

Глава РФ в четверг, 3 ноября, поблагодарил всех участвующих в восстановлении Крымского моста. Также российский лидер выразил надежду на то, что все планы будут реализованы в самое ближайшее время.