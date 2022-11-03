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Диетолог рассказала, как просто выбрать оптимальный размер порции еды

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала, как просто выбрать оптимальный размер порции еды
Фото: Pexels

Диетолог Регина Ахуньянова рассказала о простом способе выбрать оптимальный размер порции еды.

— Метод ладони позволяет понять, достаточно ли еды на тарелке. Объем желудка у женщин — 300–600 миллилитров, у мужчин немного больше, — заявила она.

Порцию также можно взвесить на простых кулинарных весах. Количество белка в порции должно быть сопоставимо с размером ладони, объем сложных углеводов по размеру похож на кулак.

Мерой молочных продуктов, добавила диетолог, можно считать два больших пальца. Фруктов и овощей следует есть столько, сколько поместится в горсть, заключила Ахуньянова в своем Telegram-канале.

Существует большое количество продуктов, которые можно употреблять вместо привычных сладостей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, нередко люди употребляют сладости не потому, что мечтают их съесть, а просто им хочется что-то погрызть. Это можно сравнить с курением, при котором человеку интересен не столько никотин, сколько привычное действие.

В России с середины осени до декабря наступает сезон хурмы. О том, какими полезными свойствами обладает этот фрукт, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

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