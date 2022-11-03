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Жена звезды «Уральских пельменей» Мясникова победила в международном конкурсе красоты

Юлия Курганова
Общество
Жена звезды «Уральских пельменей» Мясникова победила в международном конкурсе красоты
Фото: ТАСС

Супруга звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова Надежда победила в международном конкурсе красоты Lady World 2022. Она обошла 21 конкурентку из девяти стран мира. Финал проекта проходил в «Зимнем театре» в Сочи. Сразу после завершения конкурса, юморист рассказал, что «корона теперь на Урале».

— Поздравляю с победой, моя Королева! — написал Мясников в соцсети.

Отмечается, что 42-летний артист сам настоял на участии жены в соревновании красавиц.

Создательница проекта Елена Шкуратова, отметила, что организаторы рады победе супруги знаменитого юмориста. По ее словам, конкурс пропагандирует семейные ценности, а Надежда Мясникова — многодетная мама в дружной семье.

— В свои 40 лет Надя выглядит как 25-летняя девушка. Она очень стройная, ухоженная, красивая, умная и эрудированная. На конкурс Надежда пришла не за результатом, а чтобы кайфовать. Но в итоге теперь уже не она — жена известного юмориста, а Вячеслав — муж королевы мира! — заявила Шкуратова.

Супруга артиста поделилась секретами красоты. Она рассказала, что увлекается спортом и пилатесом, а также отказывает себе во вредной пище, сообщает издание KP.RU.

27 октября в Сочи завершился конкурс «Краса России». Корону победительницы забрала 19-летняя Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода.

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