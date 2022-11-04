Некому было хоронить: стало известно о трагической судьбе звезды «Маленькой Веры» Миронове

Кадр из фильма «Маленькая Вера» / 1988 год

Актер Александр Миронов стал популярным благодаря роли Толика в советском фильме «Маленькая Вера». После выхода картины о нем узнала вся большая страна. Но распад СССР негативно сказался на дальнейшей карьере артиста. На съемки его особо не звали, чтобы выжить, он проводил творческие вечера и гастролировал по России.

Во время службы в армии Миронов попал в Афганистан. Зная не понаслышке о фронтовых буднях, он часто ездил по военным гарнизонам, рассказывая о службе в армии. Эти поездки помогали актеру бороться с депрессией.

В 2013 году Миронову пришлось уйти из театра. В 2014 году он в последний раз снялся в кино. Артист жил на пенсию воина-интернационалиста. Невостребованность и одиночество сказались на его здоровье. В ноябре 2019 года 58-летнего актера обнаружили мертвым в своей квартире, это произошло через две недели после его смерти. Он был настолько одинок, что его некому было хоронить, сообщает портал iReactor.

19 октября журналистка Маргарита Симоньян прокомментировала смерть известного российского и советского актера, режиссера и продюсера Давида Кеосаяна. По ее словам, продюсер отличался своей свободой и жизнелюбием.