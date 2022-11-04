Остановку «Метро «Библиотека имени Ленина» временно отменили для ряда маршрутов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, метро Библиотека имени Ленина Карта всех событий

Для ряда маршрутов временно отменили остановку «Метро «Библиотека имени Ленина» в связи с проведением мероприятий ко Дню народного единства. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Изменения коснутся маршрутов е10, м1, м2, м6, м7, м9, которые следуют в сторону станции метро «Лубянка». Пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также маршрут автобусов № 520 поменялся в связи с проведением дорожных работ на пересечении Боровского шоссе и Озерной улицы. Они будут следовать измененной трассой и без остановок «14 автобусный парк», «Метро «Озерная» и «Никулинская улица».

Участок улицы Генерала Дорохова будет перекрыт для движения транспорта с 22 октября по 25 декабря в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей.