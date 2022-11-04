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Контролеры начали раздавать пассажирам в Москве ленты с триколором

Лейла Алиева
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Контролеры начали раздавать пассажирам в Москве ленты с триколором
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

В День народного единства контролеры дарят пассажирам ленты с триколором. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Контролеров можно встретить в трамвае № 50 и автобусах м40, м9, м2 и 40, а также на станциях метро «ВДНХ» (выход № 1), «Площадь Революции» (выход № 11), «Парк культуры» (выход № 1), «Охотный Ряд» и «Пушкинская».

Кроме того, триколоры раздают на стойках «Живое общение» на станциях метро «Александровский сад», «Курская» Кольцевой линии и «Павелецкая» Замоскворецкой линии, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Он отметил, что Россия снова проходит через испытания и сражается за свой суверенитет.

Также в честь праздника в Москве запланировано большое количество мероприятий, посвященных русской культуре и искусству, традициям народов России, истории и общему наследию страны.

Так, с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы.

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